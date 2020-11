Johnny Depp mag van rechter niet in hoger beroep

Volgens de rechtbank is het beroep afgewezen omdat er geen ’redelijke kans op succes’ is. Depp moet 705.000 euro aan juridische kosten betalen aan News Group Newspapers, de eigenaar van de tabloid.

Op 2 november bepaalde de rechter in Londen dat onvoldoende is bewezen dat er in het artikel van de tabloid, waarin de acteur een ’vrouwenmishandelaar’ wordt genoemd, sprake is van smaad. Ook heeft Depp zijn ex-vrouw Amber Heard volgens de rechter wel degelijk mishandeld. 6 november maakte de acteur bekend in hoger beroep te gaan.

Bekijk ook: Johnny Depp verliest rechtszaak tegen The Sun

Het huwelijk van Depp en Heard, die van 2015 tot en met 2017 getrouwd waren, kwam tijdens de zaak veelvuldig aan bod. De exen beschuldigden elkaar over en weer van mishandeling en ontkennen zelf gewelddadig te zijn geweest.