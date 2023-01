Elton John ’helemaal kapot’ van gecanceld concert in Nieuw-Zeeland

De zanger toont via sociale media zijn medeleven aan zijn fans die al op locatie waren en tevergeefs naar huis moesten. Hij snapt hun teleurstelling en frustratie, maar geeft aan dat veiligheid voor alles gaat.

Op sociale media zijn beelden te zien van mensen die in de regen huiswaarts moeten, na vergeefs gewacht te hebben voor het concert. In Auckland is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige regens, die een groot deel van de stad onder water zetten. Gevreesd wordt dat de overstromingen als gevolg van het noodweer nog erger worden.

Voor zaterdag staat er ook een concert van Elton John op de planning in Auckland. Of deze show wel doorgaat is nog niet duidelijk, maar de zanger houdt dit nauw in de gaten voor zijn fans.