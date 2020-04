Jeangu Macrooy trapt finaleshow Serious Request af

Het concert van de Grow-zanger wordt live gestreamd op de website van 3FM, het YouTube-kanaal van de zender en wordt ook uitgezonden op NPO 2 Extra. Aanvankelijk stond Macrooy gepland om 19.30 uur, maar hij maakte zaterdagmiddag bekend dat zijn concert met een uur is vervroegd.

3FM kondigde zaterdag aan dat de Britse house-act Disclosure aan de line-up is toegevoegd, omdat hun hit Tondo tot nu toe de meest aangevraagde plaat is van de speciale corona-editie van Serious Request. De show van Disclosure begint om 20.30 uur. Verder zijn er optredens van Celeste, DI-RECT en Marcus Mumford.

Tegen het einde van de finaleshow maakt 3FM de eindstand van de benefietactie bekend. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis.