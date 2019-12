’Wellicht terugkeer Jussie Smollett in finale Empire’

Ⓒ Hollandse Hoogte

Jussie Smollett werd zonder pardon uit de serie Empire geschreven, nadat bleek dat hij begin dit jaar claimde in elkaar geslagen te zijn door een paar Trump aanhangers, wat onjuist bleek. Smollett het zaakje zelf in scène hebben gezet, wat hem duur kwam te staan. Maar nu is er misschien toch sprake van een terugkeer in de show, meldt The New York Post.