Big Brother-Theo: ’Ik laat niet met mij sollen’

Boos en teleurgesteld is ’Terror Theo’, zoals hij al snel werd genoemd. ,,Maar zo ben ik helemaal niet. Bij Big Brother knippen en plakken ze alles aan elkaar. Ik ben helemaal klaar met dat programma!’’ Ⓒ RTL / Michel Schnater

Hij was de grote kanshebber om de finale van Big Brother 2021 te halen. Toch besloot THEO SIJTZEMA vroegtijdig het huis te verlaten. En dat was met een reden, waar hij nu voor het eerst met PRIVÉ over vertelt. ,,De makers zijn niet nagekomen wat ik met ze had afgesproken. Alles wordt geplakt en geknipt.’’