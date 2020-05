Tina de Bruin in coronakomedie van KPN

„Nooit eerder was technologie als verbindende factor zo relevant voor de Nederlandse samenleving”, stelt woordvoerder Yvette Belt van KPN. „Met een vleugje humor laten we in Rare Tijden zien hoe moeilijk en soms ook hilarisch deze tijden zijn. We merkten aan het sentiment online dat er na een wat zwaardere periode, behoefte was aan luchtigheid over de coronasituatie. Dit contentformat leent zich daar perfect voor.”

De hoofdrollen worden gespeeld door Bas Hoeflaak, Tina de Bruin, Ferdi Stofmeel, Loes Schnepper en Nora El Koussour. De afleveringen worden wekelijks geplaatst op de website van KPN.