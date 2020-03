Gerard Ekdom bedenkt bezigheidstherapie voor thuisblijvers

„Beetje bezigheid tijdens de quarantaine. Zodat je je niet hoeft te vervelen heeft @gerardekdom wat bedacht: maak een platenhoes na”, staat er bij de eerste cover van een cover. Gerard trapte het initiatief zelf af met collega Evelien de Bruin. Samen poseerden zij voor de legendarische albumhoes van Simon en Garfunkels plaat Bridge Over Troubled Water.

Het account werd donderdagochtend aangemaakt en heeft inmiddels al een aantal creaties van volgers gedeeld. Zo zijn de covers van Lionel Ritchie’s All Night Long, The White Album van de Beatles en de iconische plaat van The Velvet Underground met de banaan van kunstenaar Andy Warhol al nagemaakt.