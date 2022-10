Afrojack wil met opleiding jonge artiesten helpen en begeleiden

„DJ’en is niet alleen maar draaien en feesten, er komt veel verantwoordelijkheid bij kijken”, zegt hij. „Daarmee ben ik een paar keer flink op mijn bek gegaan, daar wil ik die kids voor behoeden. Op je bek gaan en falen hoort erbij, in elk beroep, leerde mijn moeder me. Maar niet iedereen kan daarmee omgaan. Díe mensen wil ik begeleiden. Want succes en roem kennen nog een keerzijde; de enorme druk en geleefd worden.”

De Nederlandse dj (35) zit al jarenlang in het vak, maar ziet zichzelf niet tot zijn pensioen alleen maar muziek maken. „Ik heb nauwelijks nog tijd om muziek te maken, terwijl ik daar voorheen acht tot twaalf uur per dag mee bezig was. Maar ik draai al vijftien jaar. Als ik kijk naar mijn goede vriend David Guetta, inmiddels 54, besef ik: op dat punt in mijn carrière, nog altijd alleen maar achter de draaitafels, wil ik niet staan als ik zijn leeftijd heb”, aldus Afrojack. „Draaien en produceren zijn mijn hobby, maar mensen helpen is dat óók.”