Harry vergelijkt leven met The Truman Show

Harry praat in het interview openhartig over zijn geestelijke gezondheid, opgroeien met privileges, onbewuste vooringenomenheid en zijn tijd in militaire dienst. In de podcast wordt zijn leven in de koninklijke familie vergeleken met ’een mix van The Truman Show en een dierentuin’.

De film uit 1998 met Jim Carrey in de hoofdrol vertelt het verhaal van een man die er achter komt dat hij als heel zijn leven in een televisieprogramma leeft dat door tientallen miljoenen mensen wordt bekeken. Harry verklaarde deze parallel door uit te leggen dat ’als je in deze situatie wordt geboren, je elk risico erft dat er bij komt kijken.’ „De Britse media hebben het gevoel dat zij je eigenaar zijn, letterlijk.”

Harry en zijn vrouw Meghan besloten recent, na een jaar proeftijd, definitief afstand te nemen van het Britse koningshuis.