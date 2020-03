Besloten uitvaart prinses Maria Teresa

Prinses Maria Teresa stierf afgelopen donderdag na een kort ziekbed op 86-jarige leeftijd in Parijs aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. De uitvaart moet op afstand worden geregeld. Vanwege de lockdown in Frankrijk en reisbeperkingen in Europa kan de naaste familie niet overkomen uit Nederland of Zwitserland.

Zaterdag is in het Koninklijk klooster van Santa Maria de Poblet, in het Spaanse Tarragona, door de cisterciënzer gemeenschap een mis opgedragen voor het zieleheil van de overleden prinses. De mis werd gelezen in het Koninklijk Panthéon van de Kroon van Aragón, zo liet de carlistische beweging weten.