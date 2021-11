Henny Vrienten: ik wil voor publiek geen oude beverige man worden

„Ik vind ouder worden om heel veel redenen heel leuk”, vertelt Vrienten. „Ik heb meer overzicht en ik geniet meer van dingen die ik twintig, dertig jaar heb veronachtzaamd, zoals de natuur.” Hij merkt op dat de dagen sneller lijken te gaan naarmate hij ouder wordt. „En je herinnert je minder van wat je in de week hebt gedaan.”

De 73-jarige zanger vindt het vooral lastig om naarmate de jaren vorderen het beeld dat mensen van hem hebben te conserveren: „Ik wil niet als een oude beverige man zitten terwijl mensen iets heel anders van mij op hun netvlies hebben.”

Verzuimen

Vrienten heeft er spijt van dat hij een aantal mensen die zijn overleden niet meer heeft opgezocht voor hun dood, zoals zijn collega Thé Lau. „Die was ziek, en ik dacht: dat komt wel, dat komt wel. En toen was het te laat. Ik wilde mij niet opdringen, ik hoorde niet bij de inner circle. Van dat verzuim heb ik best veel last.”

Het Doe Maar-icoon reflecteert in het gesprek ook op de vraag of er een hemel en een hel zijn: „Ik persoonlijk voel meer voor de hel.” Verder belooft hij nooit te stoppen met het componeren van muziek, zolang hij leeft. „Maar met performen stop ik wel, na deze aankomende tournee van Doe Maar.”

Omdat Vrienten ’een ziekenhuistraject’ in ging voor onderzoeken, werd op 22 september door concertorganisator MOJO bekendgemaakt dat de geplande tour niet doorgaat. Er zijn geen mededelingen gedaan over wat de zanger precies heeft. „Henny en de andere Doe Maar-leden, alsmede de crew en natuurlijk alle fans, keken enorm uit naar de afscheidstournee”, stond in een korte verklaring. „We betreuren allen dat de tour geen doorgang kan vinden en wensen Henny veel beterschap en sterkte.”