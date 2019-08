Slachtoffer A$AP Rocky overweegt beroep

De Amerikaanse rapper, die eigenlijk Rakim Mayers heet, werd vorige week veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor een vechtpartij in Stockholm. Daarbij liep het 19-jarige slachtoffer verwondingen op. De rapper moet de man een schadevergoeding betalen maar die is niet hoog genoeg, vindt het slachtoffer. Van de bijna 13.000 euro die hij had geëist kende de rechter slechts zo’n 1100 euro toe.

De officier van justitie weet nog niet of hij in hoger beroep gaat. Daniel Suneson liet aan Aftonbladet weten daar in de komende dagen een beslissing over te nemen. Hij had zes maanden gevangenisstraf geëist.

Hogere schadevergoeding

Mocht er een hoger beroep komen, dan gaat de advocaat van het slachtoffer daarin mee om een hogere schadevergoeding voor zijn cliënt los te peuteren. De advocaat is tevreden met het feit dat Rocky en zijn vrienden veroordeeld zijn voor mishandeling, maar dat de rechter geen rekening heeft gehouden met het feit dat ze flessen hadden stukgeslagen op het slachtoffer, begrijpt hij niet.

De knokpartij vond plaats op 30 juni in het centrum van Stockholm. A$AP Rocky en zijn vrienden werden begin juli gearresteerd en vastgehouden tot de laatste dag van het proces op 2 augustus. Zelfs de Amerikaanse president Donald Trump bemoeide zich met de rechtszaak.

