Thjum Arts wint Cameretten

De organisatie van Cameretten had, anticiperend op de persconferentie, voor de zekerheid de finale van het cabaretfestival een dagje naar voren gehaald om zeker te weten dat er gespeeld zou kunnen worden. Het waren Teun Wolters, Blauwe Vinkjes (bestaand uit Manon Blaauw en Kevin van den Bergen) en Thjum Arts die de strijd met elkaar aangingen.

Intelligente grappen

Zowel de jury als het publiek waren het eens over de sterkste finalist: Thjum Arts. De cabaretier is geen vreemde in het comedycircuit. Hij won eerder zowel de jury- als de publieksprijs van het Amsterdam Studenten Cabaret Festival 2018 en haalde eveneens de finale van het Leids Cabaretfestival 2020. Volgens de jury speelt hij in zijn voorstelling ’Tijdloos genot’ een anti-held en dat doet hij met verve. ’Hij heeft een bewuste keuze in timing gemaakt die spanning creëert. Met zijn intelligente grappen kiest hij de route van het understatement.’

De persoonlijkheidsprijs was voor Michèlle Schimscheimer (ook wel Shelley), die naar eigen zeggen met haar De Shelley Solo Show ’literair cabaret brengt met de ruigheid van de opstandige jeugd’. Ze studeerde in 2018 met dit soloprogramma af aan de Koningstheateracademie. Volgens de jury wekt haar mooie warme stem een vertrouwd gevoel op en lijkt haar talent groter dan haar materiaal. ’Wij denken dat zij dit in de toekomst kan uitbouwen.’