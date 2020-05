Fabienne de Vries blikt terug op begin TMF: ’Ik was zo eager’

„Vandaag precies 25jaar geleden stond ik op met een gigantische kriebel in m’n buik en de zenuwen gierden door m’n keel”, schrijft de voormalig vj (46). „Ik voelde aan alles dat die dag niet alleen heel bijzonder was maar ook dat het een nieuw tijdperk in m’n leven ( en zo bleek laten in vele anderen ook) zou inluiden. Een nieuw avontuur zou die dag gelanceerd worden.”

Fabienne had haar lerarenopleiding toen, op haar 21e, ervoor opgegeven om deze droom na te jagen. „Ik wilde graag presenteren, dat deed ik al bij de regionale radio maar nu mocht ik dat ook op tv gaan doen!”

’Kinderlijke ambitie’

Ze heeft er geen seconde aan getwijfeld dat TMF een groot succes zou worden: „Kinderlijke ambitie in overloed!” Ze beschrijft haar herinneringen aan de lancering en haar eerste interview met Lois Lane en laat weten dat ze dankbaar is voor haar tijd bij TMF> Het was knallen, pionieren, buffelen, ruziën, vieren, zo veel gelachen, zo vaak zenuwen rondom spannende interviews met grote sterren, zo veel gek gedaan tijdens toute fabienne”.

„Ik praatte altijd te lang door, tot ergernis van de opname leiding. Ik hing liever in de studio de kunsten van Erik de zwart en Wessel van Diepen af te kijken dan dat ik op de redactie zat te tikken, dan werd ik weer door de hoofdredacteur in m’n kraag gegrepen en teruggestuurd. Ik was zo eager, zo gretig...het was een denderende sneltrein waar we inzaten. Een waar ik nog steeds met heel veel plezier aan terug denk en van nageniet. Lief oud(er) tmf publiek, collega’s en artiesten... Bedankt voor die mooie tijd! Ik zou het zo weer doen!”