Gravin Eloise: ’Hele afwasmachine zat onder het bloed’

De gravin vertelde zaterdagavond in een livesessie op Instagram hoe ze per ongeluk met het mes, dat in het bestekbakje stond, in haar arm sneed. „Dat was niet zo fijn. De hele afwasmachine zat onder het bloed”, zei Eloise.

De wond is gehecht en de hechtingen kunnen er volgens de gravin „over een week uit.” Naar omstandigheden gaat het inmiddels goed met haar. „Het is prima, het doet wel pijn maar het vervelendste is dat ik niets met mijn arm kan doen.”