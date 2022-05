Anouk geeft 11 juni jawoord op Malieveld

Eerder onthulde Anouk in Jinek dat ze bezig was met de voorbereidingen van een huwelijk tijdens haar concert. Haar vriend wil graag een grootse bruiloft en wat is een betere plek dan een Malieveld met duizenden mensen? De zangeres diende 13 april een verzoek in bij het Haagse stadsbestuur dat dinsdag groen licht gaf. Er geldt een dresscode voor bezoekers, meldde Anouk eerder, die hoopt dat alle bezoekers ’feestelijk gekleed komen’.

„Groter dan dit kan niet. Ik vond dit echt een giller. En dan nu hopelijk zonder scheiden”, vertelde Anouk aan Eva Jinek. De zangeres vroeg Dominique zo’n anderhalf jaar geleden ten huwelijk, nadat zij zijn huwelijksaanzoeken meermaals had afgewezen. „Dat was heel mooi en hij was erg geëmotioneerd.”

Waarschijnlijk gaat Anouk meteen na de ceremonie door met haar concert. Ze weet al welk nummer ze gaat zingen. „Nobody’s Wife natuurlijk.”