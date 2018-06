'Onno Hoes date nog steeds met toyboy Ruud'

De buren van Onno Hoes melden dat Ruud, sinds de affaire in december aan het licht kwam, nog regelmatig bij de man van Albert Verlinde over de vloer komt.

Ruud geeft tegenover Shownieuws toe dat dit inderdaad het geval is. "De relatie tussen mij en Onno is heel speciaal. Die klapt niet uit elkaar door een zoenfoto", reageert hij. Of het een liefdesrelatie betreft wil hij niet bevestigen. "Dat is prive."

Onno verklaart nog enkele malen te hebben gesmst met Ruud en nog eenmaal met elkaar te hebben afgesproken sinds de spraakmakende onthullingen over hun zoen-avontuurtje in een hotellobby. Dat er sprake is van een relatie ontkent hij.

De burgemeester is nog altijd getrouwd met presentator en theaterproducent Albert Verlinde.