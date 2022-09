Suzanna Jansen over ’De omwenteling’: ’Nederland huisvrouwenland’

Cultuur

Stormloop op Nostradamus-boek na correcte voorspelling dood Queen

De verkoop van het boek Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future gaat door het dak na de dood van de Britse koningin Elizabeth. Dat meldt The Sunday Times. Het boek interpreteert oude teksten van de Franse, 16e-eeuwse astroloog Nostradamus en ’vertaalt’ deze in moderne voorspellingen.