Tom Grennan zegt sorry: tit-gate ontstond door zenuwen

„Wat begon als een grap tussen Ellie en mij voordat we het podium op gingen, kwam er helemaal verkeerd uit. De zenuwen kregen de overhand, maar dat is geen excuus voor wat er is gezegd”, stelt Grennan, die daarom zijn „oprechte excuses” aanbiedt „aan iedereen die beledigd was.” „Dit is niet wie ik ben, en het spijt me.”

Bekijk ook: Tom Grennan onder vuur na opmerking over borsten Ellie Goulding

Grennan grapte over het borststuk dat Goulding droeg en vroeg aan de zangeres of dat haar echte borsten waren. Goulding reageerde daarop overigens luchtig: „Deze zijn niet van mij. Ik zou willen, die van mij staan een stuk verder uit elkaar.” Na de opmerking ontstond er op sociale media kritiek. Veel kijkers vonden de opmerking ongepast.

Goulding reageerde eerder zondag al op het incident, door haar omschreven als ’tit-gate’. Ze stelde toen al dat Grennan geen kwaad in de zin had en dat ze vooraf wat lol aan het maken waren. „Ik heb er helemaal geen aanstoot aangenomen, hij had geen kwaad in de zin en er zijn geen andere interpretaties nodig.”