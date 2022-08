Inzamelingsactie voor slachtoffer crash Anne Heche bereikt doel

De 53-jarige Heche, bekend van films als Donnie Brasco en Six Days Seven Nights, reed vrijdag in Los Angeles met haar auto de woning in van Lynne Mishele. Het ongeluk veroorzaakte een brand en verwoeste volgens de buren van Mishele al haar bezittingen. Zelf raakte ze niet gewond.

De actrice werd na de botsing in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weekend zei haar woordvoerder nog dat ze ’stabiel’ was, maar liet maandag weten dat ze in coma ligt. „Ze heeft een aanzienlijk longletsel waarvoor ze mechanische beademing nodig heeft en brandwonden die een chirurgische ingreep vereisen.”

De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk en of Heche onder invloed was. De actrice werd volgens Amerikaanse media kort voor de crash gefilmd terwijl ze slingerde en te snel reed. In een podcast die op de dag van het ongeluk verscheen leek Heche in beschonken staat te zijn. De aflevering werd later offline gehaald. Ingewijden zeggen tegen entertainmentwebsite Deadline dat de podcast al dagen daarvoor was opgenomen.