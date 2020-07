Mojo zet een derde van het personeel op straat

De reorganisatie heeft te maken met het aflopen van de NOW-regeling van de overheid in oktober, terwijl er nog geen zicht is op versoepeling van de coronaregels. Hoewel concertzalen inmiddels weer open zijn, mogen veel minder bezoekers naar binnen dan voorheen. In zalen als Ziggo Dome gaat het om minder dan 20 procent van de normale capaciteit. Mojo lijdt daardoor een groot omzetverlies. En vanwege een gebrek aan perspectief, is een reorganisatie onvermijdelijk.

Mojo organiseert concerten en festivals als Lowlands en Down The Rabbit Hole. „Sinds half maart vinden er geen evenementen plaats en een festivalzomer komt er ook niet. Wij zijn juist van de grote evenementen en dat zit er voorlopig niet in”, licht een woordvoerder toe. „Daarom hebben we helaas dit besluit moeten nemen. Het is verschrikkelijk.” Het personeel is dinsdag al ingelicht.

Eerder maakten ook AFAS Live, Ziggo Dome en Paradiso al bekend een deel van het personeel te moeten ontslaan. In de Ziggo Dome staan per 1 oktober 14 van de 34 personeelsleden op straat, in de AFAS Live worden 10 van de 25 werknemers ontslagen. Paradiso schrapt 60 van de 230 banen.