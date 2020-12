Miley Cyrus eerlijk over drank- en drugsgebruik

Miley Cyrus Ⓒ ANP/HH

In een interview met het tijdschrift Rolling Stone vertelt Miley Cyrus over haar veelvuldige drank- en drugsgebruik in 2018. Ze legt uit dat haar leven in de schijnwerpers niet vergelijkbaar was met haar leven achter gesloten deuren. „Het leek alsof ik een sprookje leefde, maar dat was niet het geval.”