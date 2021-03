Voorwaardelijke gevangenisstraf voor Ernst August

Naast de gevangenisstraf oordeelde de rechter ook dat Ernst August psychotherapie moet ondergaan en de komende drie jaar niet meer in het Oostenrijkse Almtal mag wonen. „Onmogelijk, ondenkbaar”, zo reageerde Ernst August met afgrijzen. Hij woont namelijk al vijftig jaar in de regio.

De prins moest zich in de rechtbank verantwoorden voor verschillende incidenten afgelopen zomer. In juli werd hij opgepakt na een handgemeen met de Oostenrijkse politie in zijn huis in Grünau im Almtal. Hij zou tijdens de arrestatie met een mes hebben gedreigd en werd nadien naar een psychiatrische kliniek gebracht. Een week later reed hij met een honkbalknuppel naar het politiebureau om verhaal te halen bij de agenten die hem hadden gearresteerd.

Ernst August bleef zelf volhouden dat hij juist het slachtoffer was, en dat de politie hem had mishandeld. Hij pleitte ook niet schuldig, maar bood wel aan het begin van de rechtszaak zijn excuses aan.