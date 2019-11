Veilig Verkeer Nederland boos om horrorfilm Bumperkleef

Jeroen Spitzenberger speelt de hoofdrol in Bumperkleef. Ⓒ ANP

Veilig Verkeer Nederland is boos over de komische Nederlandse horrorfilm Bumperkleef, die vanaf vrijdag in de bioscopen draait. De film vertelt over een verkeershufter (Jeroen Spitzenberger) die de verkeerde automobilist boos maakt, met alle gevolgen van dien. In de film is een spandoek te zien van de VVN-campagne De scholen zijn weer begonnen.