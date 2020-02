Muziekwereld geschokt door dood rapper Pop Smoke

„Veel te vroeg heengegaan. Wat hebben we mooie tijden gehad. Ik zie je als het mijn tijd is”, schrijft Snoop Dogg op Instagram. „Ongelooflijk. Rust in vrede, Pop”, deelt Nicki Minaj, die vorig jaar met hem samenwerkte voor het nummer Welcome To The Party. Ook rappers als 50 Cent, YG, Tyga en Chance the Rapper eerden Pop Smoke.

De rapper, die eigenlijk Bashar Jackson heet, werd woensdag doodgeschoten tijdens een overval in zijn huurwoning in Los Angeles. De daders zouden nog voortvluchtig zijn.

Pop Smoke was een beginnende rapper en had nog geen grote hits op zijn naam staan. Wel bracht hij eerder deze maand nog zijn tweede mixtape Meet the Woo 2 uit. De rapper zou komende zomer optreden tijdens het festival WOO HAH! in Hilvarenbeek.