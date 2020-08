Monic Hendrickx en Huub Stapel in Netflix-film Ferry

Ⓒ ANP/HH

Huub Stapel, Monic Hendrickx en Raymond Thiry spelen rollen in de Netflix-film Ferry, een prequel van de hitserie Undercover. Ook onder anderen Yannick van de Velde en Maarten Heijmans zijn te zien in de film over drugsbaron Ferry Bouman. Dat heeft de streamingdienst maandag bekendgemaakt. De opnames gaan deze week van start.