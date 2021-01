Jeroen en Dennis verzorgen commentaar in nieuw SBS-programma

Video

Hilariteit om gênante opmerking tijdens bruiloft

In een nieuwe aflevering van Married at First Sight is maandagavond te zien hoe Rein en Danny tijdens hun eerste ontmoeting in het huwelijksbootje stappen. Tijdens het aansnijden van de taart gebeurt er iets opmerkelijks. De hele aflevering is om 20:30 uur te zien op RTL 4.