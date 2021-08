The Crown-actrice Emma Corrin over coming-out: ’Heel eng en onthullend’

Corrin heeft aangegeven de aanspreekvormen ’zij’ en ’hen’ te gebruiken voor zichzelf.

„Toen ik er berichten over begon te plaatsen voelde het heel eng en onthullend, en ik wist niet zeker of ik wel het juiste deed. Maar de reactie die ik kreeg van andere mensen in de queer-gemeenschap was geweldig”, aldus Corrin.

De actrice benadrukt wel dat ze nog niet definitief weet waar ze staat qua genderidentiteit. „Ik ben het nog allemaal aan het uitzoeken. Er is geen vaste identiteit, zeker voor mensen in de queer-gemeenschap. Het is een proces. En ik hoop dat het delen van mijn ervaring mensen helpt.”