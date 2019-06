Olcay: Seks met Ruud ging als vanzelf

Olcay geeft in het interview met het blad aan dat ze met haar vorige ex, Frans Ghazi met wie zij vier jaar samen was, weinig zin in intimiteit had. „,Het was waarschijnlijk al een teken dat we meer vrienden waren dan geliefden. Met Ruud is alles anders”, zei ze toen ze op dat moment nog samen met de 50-jarige radio-dj was.

Ook vond ze het prettig dat Ruud wat ouder is en waardeerde ze het dat hij regelmatig uitsprak dat hij van haar hield. „Dan gaat seks vanzelf. Hij is aantrekkelijk, maar ik ben vooral gevallen voor zijn intelligentie en brede kijk op het leven. We raken niet uitgepraat.”

Onlangs werd bekend dat het stel na vier maanden er een punt achter heeft gezet. Ruud gaf toen aan: „Alles wat ik er meer over zeg doet tekort aan de liefde. Lieve Olcay, respect voor jou. Je bent een vechter en een van de eerlijkste mensen die ik ken. Veel te weinig mensen kennen jouw mooie kant.” Olcay liet zelf toen weten tijd nodig te hebben nadat haar goede vriend en ex James Harris pas was overleden.

