Onderzoek naar schietincident Alec Baldwin in volle gang: ’600 bewijsstukken’

„Twee leden van de crew, de wapenspecialist en de assistent-regisseur, hadden het wapen aangeraakt voordat het aan Alec Baldwin werd gegeven. Die drie individuen geven hun volledige medewerking aan het onderzoek en worden verhoord”, aldus sheriff Adan Mendoza.

„We hebben intussen ongeveer 600 stukken bewijsmateriaal, waaronder 500 stukken munitie. We denken dat het wapen waarmee Baldwin heeft geschoten, in ons bezit is. We denken ook dat we het omhulsel van de kogel hebben. Het projectiel dat is afgevuurd, is gerecupereerd uit de schouder van meneer Sousa (de regisseur die gewond raakte, red.)”

Mendoza acht de kans groot dat cameravrouw Halyna Hutchins door dit projectiel om het leven is gekomen.

Onderzoek

Alec Baldwin is een actief deel van het onderzoek, zei Mendoza. Volgens het openbaar ministerie is het onderzoek in volle gang en is er voorlopig geen reden om Baldwin op te pakken of te verdenken van kwade wil.

Het is overigens niet uitgesloten dat er mensen worden aangeklaagd voor hun rol in het incident, zo liet Mary Carmack-Altwies, de officier van justitie, weten. „Alle opties liggen op dit moment op tafel.”

Mendoza roept de filmsector op na te denken over de veiligheid op filmsets. „Dit incident heeft duidelijk gemaakt dat dit noodzakelijk is.”