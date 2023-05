Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe blik op iconische Fatal attraction

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

In deze Fatal Attraction komt Dan Gallagher (Joshua Jackson), getrouwd met de blonde Beth (Amanda Peet), minder makkelijk weg als slachtoffer van de gekrenkte minnares Alex (Lizzy Caplan). Ⓒ NL SkyShowtime

De eerste ontmoeting op die borrel, de seks in de lift én het konijn in de pan: de film Fatal attraction uit 1987 mag met recht iconisch worden genoemd. Maar er valt meer te vertellen over Alex Forrest, vindt actrice Lizzy Caplan (40) die de hoofdrol speelt in de gelijknamige serie die nu te zien is op SkyShowtime.