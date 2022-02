Acteur Louis Talpe verwelkomt tweede zoon

Het jongetje heeft de naam Phoenix gekregen en kwam vrijdag ter wereld. „Net zoals de storm kwam ook jij ongeduldig, krachtig en op volle snelheid. Je mama is een superheld”, schrijft Talpe, die in juli 2020 al vader van zoon Lion werd.

De acteur was tien jaar geleden ruim anderhalf jaar te zien in GTST als Mike Brandt. Ook speelde Talpe in de serie Verliefd op Ibiza en was hij jarenlang Toby in Mega Mindy.