Elton John schrijft bericht aan Poetin

„Ik was diep geschokt toen ik je recente interview las in de Financial Times. Ik ben het absoluut niet eens met uw opvatting dat het nastreven van een beleid dat multiculturele en seksuele diversiteit omvat, achterhaald is in onze samenlevingen. Uw opmerking dat u wilt dat LGBT-mensen 'gelukkig zijn' en dat 'we daar geen probleem mee hebben' vind ik hypocriet”, schrijft Elton John op Instagram van zich af.

„Russische distributeurs hebben ervoor gekozen mijn film Rocketman zwaar te censureren door alle verwijzingen naar het vinden van mijn ware geluk dankzij mijn 25-jarige relatie met David en het opvoeden van mijn twee prachtige zonen te verwijderen. Dit voelt als hypocrisie voor mij”, legt hij uit.

„Ik ben er trots op om in een deel van de wereld te leven waar onze regeringen zijn geëvolueerd om het universele recht van de mens om te houden van wie we willen te erkennen. En ik ben oprecht dankbaar voor de vooruitgang in overheidsbeleid dat mijn huwelijk met David heeft toegestaan en wettelijk heeft gesteund. Dit heeft ons zowel enorme troost als geluk gebracht.”