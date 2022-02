Premium Het beste van De Telegraaf

Zondag ’première’ van ’Hij Gelooft in Mij’ Annick wordt Friedel!

Door Sander Tromp

Annick Boer, schittert naast Rutger de Bekker (Jan), als Friedel van Galen in ’Hij Gelooft in Mij’. Ⓒ Joris van Bennekom

De fans van André Hazes hebben het een tijd moeten missen, maar zondag gaat - opnieuw - de musical Hij Gelooft in Mij in première. Bijna tien jaar geleden al een enorme hit in de theaters, nu nieuw leven ingeblazen. Vertrouwde gezichten (Martijn Fischer als Hazes bijvoorbeeld) zijn van de partij, nieuwe aanwas is er ook. Neem Annick Boer, zij zal in de huid kruipen van Hazes’ illustere schoonmoeder, Friedel van Galen.