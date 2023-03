McLeod’s Daughters-acteur Peter Hardy dood aangetroffen op strand

De acteur zou donderdag zijn verdronken op een strand in Fremantle nabij Perth, West-Australië. Volgens lokale media was hij vanuit Londen, waar hij sinds enkele jaren woonde, naar Perth gereisd om zijn bejaarde moeder te bezoeken. Naar verluidt was Peter afgelopen donderdag aan het snorkelen bij South Beach in Fremantle toen hij in de problemen kwam. De exacte omstandigheden achter de dood van Peter zijn niet bekend.

Omstanders zouden nog hebben geprobeerd zijn leven te redden door reanimatie uit te voeren op het strand totdat de ambulance arriveerde. Helaas konden hulpdiensten hem niet meer redden en stierf hij ter plekke.

Zijn broer Michael deelde vrijdag het tragische nieuws. „Ik ben er kapot van om te zeggen dat mijn broer, Peter Hardy, vanmorgen plotseling is overleden. Rust zacht mijn geliefde kleine broertje.”

Peter Hardy speelde in 1997 in enkele afleveringen van de iconische Australische soap Neighbours, maar is vooral bekend van zijn rol als Phil Rakich in McLeod’s Daughters waarin hij drie seizoenen te zien was. Hij speelde in ruim vijftig titels, waaronder ook Chopper, Hard Target 2 en The King's Man.