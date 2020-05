Dure BMW levert Zweedse koning kritiek op

„We leven in tijden van crisis. Bedrijven gaan failliet. Mensen verliezen hun baan. Honger bedreigt een aantal landen en de koning koopt een auto van 1,7 miljoen kroon. Wat een rolmodel!”, schamperde televisie-presentator Gunnar Rehlin. Andere media haakten daarop in en veroordeelden de forse uitgave van de koning. Volgens de krant Expressen was de koning er ook al mee gaan rijden, samen met echtgenote Silvia en zus prinses Birgitta.

De koning had ook verdedigers. „Als je wilt dat de economie in stand blijft en bedrijven na de crisis weer goederen en zaken kunnen leveren, dan is het belangrijk dat we blijven consumeren. In dat licht bezien zorgt de aankoop van de koning voor behoud van banen”, aldus chef-econoom Jonas Frycklund van Svenskt Näringsliv, de Zweedse VNO.

Inmiddels heeft Carl Gustaf nog een tweede, grotere uitgave gedaan door een Axion 870 tractor te kopen voor gebruik op het landgoed bij Stenhammar Slott waar hij sinds enkele weken in isolatie verblijft. De tractor van naar schatting 235.000 euro is inmiddels door een Zweedse dealer van het Franse merk afgeleverd.

Kritiek was er daarnaast op het kroonprinselijk paar dat vorige week vrolijk aankondigde een nieuwe pup te hebben: Rio. Dat is een gemengd ras, een kruising tussen een poedel en een Cavalier King Charles Spaniël. Organisaties van rashonden spraken daar schande van. Kroonprinses Victoria had het goede voorbeeld moeten geven door geen hond van een fantasieras - cavapoo - te nemen, maar een echte Zweedse rashond.

Het Zweedse hof weigerde commentaar op de verwijten aan het adres van de koning en de kroonprinses.