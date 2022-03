Songfestivallied De Diepte was bijna niet bij commissie terechtgekomen

„Ik heb twee liedjes ingestuurd. Eentje was helemaal af en op het laatste moment dacht ik: ik stuur deze ook nog maar, dat voelt ook wel goed”, zegt S10. Het nummer was toen nog niet eens af, maar sloeg wel aan bij AVROTROS. „Toen hoorde ik dat ik met De Diepte bij de laatste vier zat. Dat vond ik al heel sick. Daarna heb ik de dagen afgeteld tot ze met het besluit zouden komen. En ik het werd. Toen heb ik echt een gat in de lucht gesprongen.”

S10 kampte in het verleden met mentale problemen. De Diepte is volgens haar een ode aan het verdriet van toen en de herinneringen. „We maken allemaal veel mee. En ook verdrietige dingen. Dat neem je allemaal mee en dat mag er ook zijn. Herinneringen blijven altijd bij je.”

Trend

Het liedje is de eerste Nederlandstalige songfestivalinzending in elf jaar tijd. Het past volgens S10 in de songfestivaltrend van de laatste jaren, waar steeds meer artiesten in een andere taal dan het Engels zingen. „Dat vind ik een heel leuke ontwikkeling”, zegt ze. Dat het overgrote deel van Europa niet zal horen waar De Diepte over gaat, maakt volgens haar niet uit. „Dit liedje kan je ook voelen. Je voelt wat ik bedoel. Ik luister zelf ook muziek dat niet in het Engels of Nederlands wordt gezongen en dat raakt me ook.”

S10 heeft nooit overwogen om voor het songfestival een Engelstalig nummer te maken. Het past niet bij haar, zegt de 21-jarige zangeres. „Ik maak Nederlandstalige muziek. Engelstalig zou echt niet vet zijn, kan ik je verzekeren”, lacht ze. „Of ik ooit een vertaling ga maken? Who knows, dat zou kunnen.”

