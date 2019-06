Khloé is het zat: ’Ik weet niet meer wat ik moet geloven’

„Hij zweerde mij dat de relatie al over was voor we elkaar ontmoetten”, schrijft Khloé. Volgens haar liet Tristan haar zelfs bewijs zien en bevestigden daarna zijn advocaat, moeder en vrienden dat het klopte. „Dit is mijn waarheid. De waarheid waarin ik geloofde en die ik vertrouwde. Als dat toch niet zo was, spijt me het vreselijk dat Tristan daarover heeft gelogen. Ik bid dat mijn waarheid ook de waarheid is. Ik weet nu alleen niet meer wat ik moet geloven.”

Khloé reageert op rechtbankdocumenten die deze week boven water kwamen waarin Jordan Craig verklaarde dat Tristan vreemdging met Khloé, een maand nadat Jordan had ontdekt dat ze zwanger was van Tristan.

Khloé maakte vorig jaar een soortgelijk verhaal mee, toen ze ontdekte dat Tristan vreemdging voorafgaand aan de bevalling van hun dochter True. Het betekende uiteindelijk het einde van hun vierjarige relatie.