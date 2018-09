Beschuldigde misbruik Jelle Brandt Corstius bij Pauw

Hoewel Brandt Corstius tot op heden de naam van de man nooit heeft genoemd in het openbaar, bleek al snel dat het een collega van het programma Barend & Van Dorp was geweest die hem naar eigen zeggen tot orale seks had gedwongen.

De beschuldigde heeft advocaat Peter Plasman in de arm genomen. In de uitzending van maandagavond zal „de beschuldigde voor het eerst op de aantijgingen reageren”, zo meldt Pauw. Plasman is in elk geval wel aanwezig in de studio.