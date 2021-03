Stefania presenteert songfestivalliedje Last Dance

In het nummer geeft Stefania (18) fans wat hoop tijdens de coronacrisis. Zo zingt de zangeres onder meer dat elk eind een nieuw begin is en dat het licht altijd de duisternis overwint. Ook de videoclip lijkt te verwijzen naar de pandemie. Stefania loopt in haar eentje door verlaten straten in een stad die bijna overstroomt. Op het eind komt alles alsnog goed.

Het nummer, waarvan de titel al bekend was gemaakt, is geproduceerd door Dimitris Kontopolous, Sharon Vaughn en Arcade Music. Dat is hetzelfde team dat Superg!rl, Stefanias inzending van vorig jaar, schreef.

Troef

De zangeres is na Jeangu Macrooy de tweede 'Nederlandse troef' tijdens het songfestival. De Utrechtse deed voor Nederland al eens mee aan de junior-editie. Ze woont al haar hele leven in Nederland en deed jaren geleden mee aan The Voice Kids en Kinderen voor Kinderen.

Stefania is, anders dan Jeangu, nog niet verzekerd van een plekje in de grote finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Rotterdam Ahoy. De zangeres probeert haar ticket te verdienen in de eerste halve finale op 18 mei.