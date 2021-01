Biosbezoek in 2020 gehalveerd

Het oorlogsdrama 1917, twee maanden voor de eerste lockdown uitgebracht, werd met ruim 1 miljoen verkochte kaartjes de beste bezochte film van 2020. Christopher Nolans breinbreker Tenet liet in de nazomer de hersenen van 720 duizend bioscoopgangers kraken en behaalde de tweede plaats. Het Twents gesproken De beentjes van Sint-Hildegard - van en met cabaretier Herman Finkers - deed daar met een kleine 712 duizend bezoekers nauwelijks voor onder.

April, May en June (377 duizend bezoekers) en de strippers-romcom Onze jongens in Miami (293 duizend bezoekers) waren ook succesvol, al kregen Nederlandse films natuurlijk wel klappen. Toch deden producties van eigen bodem het procentueel gezien aanzienlijk beter dan het jaar ervoor. Het marktaandeel verdubbelde tot ruim 21 procent.

De opmars van de Nederlandse film kwam ook doordat de release van een flink aantal grote buitenlandse producties werd uitgesteld, waardoor ruimte ontstond in de programmering. Zo moest No time to die, de laatste James Bond-film met Daniel Craig in de titelrol, voorlopig nog even plaatsnemen in de wachtkamer. Daarnaast zag vorig jaar geen enkele superheldenfilm van Marvel het licht. Verder sloegen titels als Mulan en Soul een bioscooprelease helemaal over ten gunste van een online-première.

In verband met de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te vertragen, moesten de bioscopen en filmtheaters in 2002 tot driemaal toe hun deuren helemaal sluiten. Vijftien weken lang bleven de zalen volledig leeg, een groot deel van het jaar werd de bezetting beperkt tot maximaal dertig bezoekers. Volgens Winnie Sorgdrager, voorzitter van de NVBF, waren er echter ook lichtpuntjes. „Na de lockdowns stroomden de bezoekers toch weer toe. Mensen hunkerden er duidelijk naar om weer naar de film te kunnen. Dat stemt hoopvol voor straks, als de bioscopen weer open mogen.”

Zij hoopt ook op maatwerk. „Gelukkig wordt daar nu naar gekeken. Want het is natuurlijk goed voor te stellen dat een zaak met 600 stoelen meer bezoekers veilig kan ontvangen dan de recent gestelde limiet van 30. Ook steekt het dat de afhaalloketten in de theaters niet open mogen, terwijl bezoekers wel hun consumpties in de supermarkt mogen halen. Hopelijk wordt die regel aangepast.”

Hieronder de top twintig van best bezochte bioscoopfilms van 2020:

1) 1917

2) Tenet

3) De beentjes van Sint-Hildegard

4) Bad Boys for Life

5) April, May en June

6) Frozen 2 (3D)

7) Sonic

8) Scoob

9) Jumanji: The Next Level

10) After We Collided

11) Onze Jongens in Miami

12) Star Wars: The Rise Of Skywalker

13) Parasite SFD

14) Dolittle (3D)

15) Trolls Wereldtour

16) Honest Thief

17) Alles is zoals het zou moeten zijn

18) De grote slijmfilm

19 Little Women

20 Bigfoot Family