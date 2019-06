Victoria Koblenko pakt rol in Italiaanse film

„Big news. Het lijkt of ik droom, maar het script op m’n tafel is echt”, schrijft Victoria op Instagram. „Ik mag komende zomer spelen in een Italiaanse film! Nu als de donder Romeins dialect leren en onderzoek doen naar hoe het leven van een mens was rond 1848 in Italië. Pinch me!!!”

Het is nog niet bekend om welke film het gaat of wanneer deze uit zal komen. Tot nu toe was Koblenko alleen te zien in Nederlandse en Russische films en series.