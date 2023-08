Dé Nederlandse rockklassieker ’Radar love’ ziet Abraham

Dé Nederlandse rockklassieker Radar love van de Haagse band de Golden Earring wordt deze week vijftig jaar. Op 17 augustus 1973 kwam het nummer in Nederland op single uit. Een dag later kwam het binnen op een derde plek in de Tipparade en de rest is eigenlijk geschiedenis. Tot op de dag van vandaag is er geen Nederlands rocknummer zo succesvol geworden.

Radar love stond bij de laatste editie van de Top 2000 op nummer 15. Ⓒ ANP / 7L Photography