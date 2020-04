Lose Yourself van Eminem is populairste hit uit geschiedenis 538

Op de tweede plek van de lijst staan Avicii en Aloe Blacc met hun hit Wake Me Up. De Zweedse dj, die in 2018 op 28-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte, staat ook met Levels in de top 10. De derde plek is voor het actuele 17 miljoen mensen van Davina Michelle & Snelle. Ook de hits van DJ Paul Elstak, Linkin Park, Gigi d’Agostino, The Weeknd en Charly Lownoise & Mental Theo behoren tot de tien populairste onder luisteraars van Radio 538.

De nieuwe hitlijst met 538 nummers was van maandagochtend tot donderdag 18.00 uur te horen. Rihanna stond met negen noteringen het vaakst op de lijst, op de voet gevolgd door BLØF met acht hits.