The Crown-acteur Ronald Pickup (80) overleden

Pickup had een lange carrière en speelde talloze rollen in theater, films en in tv-series. Hij brak in 1964 door dankzij een rol in Doctor Who en ging door tot op hoge leeftijd. Recent speelde hij in films als Prince of Persia: The Sands of Time (2010), The Best Exotic Marigold Hotel (2012) en het vervolg daarop The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015).

In 2016 speelde hij in de Netflix-serie The Crown de rol van de aartsbisschop van Canterbury.