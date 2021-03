Bon Jovi is motivatie kwijt: ’Tournees hoeven niet meer’

„Ik had het laatst over optreden in Australië over een jaar. Zolang we het op een fijne manier doen, willen we best een aantal shows geven. Maar ik zie mezelf geen tournees met honderd shows meer doen. Dat motiveert me niet meer zo”, aldus de 59-jarige rocker.

Bon Jovi zou afgelopen zomer samen met Bryan Adams in de Verenigde Staten op tournee gaan, maar moest deze afzeggen vanwege het coronavirus. Fans die een kaartje voor de show hadden gekocht, kregen hun geld terug. In 2019 stond de band nog in het Goffertpark in Nijmegen.