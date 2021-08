’Voorspelbare’ Jaïr Ferwerda over nieuwe show: ’Het moet niet oppervlakkig worden’

„Voor het programma ben ik vorig jaar zomer en herfst bijvoorbeeld naar Saint-Tropez en Monaco geweest. Ik heb daar verschillende vermogende Nederlanders ontmoet en ben voor even in hun wereld gestapt. Om te ervaren hoe zij leven, werken en het leven vieren”, vertelt Ferwerda tegen het ANP. „Dat was heel fascinerend. Ik ging mee op hun jachten, naar exclusieve feestjes en bezocht met een makelaar het duurste huis in het gebied. Dan zie je villa’s van 22 miljoen, niet normaal.”

Het idee voor de serie, die vanaf zondagavond om half tien te zien is op RTL 4, komt van Jaïr zelf. Eerder maakte hij al eens een programma over ondernemers. „Ik heb een fascinatie voor politiek maar ook voor ondernemers en de high society. Voor Jinek ben ik een paar keer naar van die feestjes geweest en ik heb een tijdje een societyrubriek gehad in NRC Handelsblad. Het idee voor een eigen serie waarin ik in de wereld van de jetset duik, was er al langer”, zegt hij. „Maar ik wilde dat het wel verder zou gaan dan ’kijk mij eens een tof leven hebben’. Het moet niet oppervlakkig worden.”

Hollandse nuchterheid

Daarom komen ook de keerzijde en de tegenslagen die de ondernemers hebben gehad aan bod. „Het klinkt heel cliché, maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Zij moeten ook offers brengen. En bovendien: met rijkdom kun je weinig als je gezondheid niet goed is. Die relativering vond ik heel belangrijk om te laten zien. Ik heb geprobeerd om er met mijn beschouwende blik naar te kijken, een beetje zoals een socioloog.”

Jaïr zag in de ondernemers, paradijsvogels en pensionado’s die hij voor Hai Society sprak, wel overeenkomsten. „Het zijn allemaal optimisten die kansen zien maar die tegelijkertijd die Hollandse nuchterheid hebben. Het zijn mensen die niet bij de eerste tegenslag de handdoek in de ring gooien. Dan zie je wel waarom ze zo succesvol geworden zijn”, zegt Jaïr, die naar eigen zeggen ook de nodige kritische vragen heeft gesteld. „Alles wel vrolijk plagerig, hoor. De kijker mag zelf zijn oordeel vellen, maar ik stel wel de vragen die ik moet stellen. Wat dit leven, waar alles om geld draait, met ze doet bijvoorbeeld. En of die luxe het belangrijkste is in hun leven.”

Jan des Bouvrie

In Hai Society gaat Jaïr ook langs bij bekende Nederlanders die in het buitenland wonen. Zo bezoekt hij Louis en Truus van Gaal in de Algarve en spreekt hij Golden Earring-zanger Barry Hay op Curaçao. Ook heeft hij in Saint-Tropez, „in die bekende witte villa”, een van de laatste interviews met de in oktober overleden Jan des Bouvrie. Ook voormalig dj en platenbaas Willem van Kooten en ondernemer Erik de Vlieger komen voorbij.

Zelf ambieert Jaïr overigens absoluut niet zo’n luxe bestaan. „Ik hecht helemaal niet zo aan materie. Dure auto’s of jachten, daar heb ik niet zo heel veel mee. Dat is niet helemaal mijn ding. Ik heb bewondering en respect voor hen die het wel hebben maar ik ben op de camping in Bakkum al gelukkig.”

Gijp

In De Oranjezomer werd zaterdagavond alvast vooruitgeblikt op het nieuwe RTL 4-programma. Met name René van der Gijp heeft er weinig vertrouwen in. „Ik weet al wat er gaat gebeuren. Bij Jaïr is dat redelijk voorspelbaar. Als het een hond zou zijn, zou hij de hele dag kwispelen. Zo’n type is het. De hele dag blij. Die gaat dadelijk naar boten staan kijken van 275 miljoen en gaat dan zeggen: ’Dat dít bestaat. Dat dít er is.’ (...) Ik vind het een hele vermoeiende jongen. Het is leuk voor vier minuten even zo’n itempje in Jinek en dan nog even een ministertje laten zingen. En weg. Dat doet hij hartstikke goed.”