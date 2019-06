Albert Verlinde sneert naar SBS

Verlinde laat weten dat hij de finish van de heroïsche zwemtocht op Nederland 1 aan het volgen was. „Ik dacht: ’Even zappen naar SBS6, want die hebben altijd prachtige reportages. Maar nee hoor, niks.”

Zijn collega vult aan: „Het was helemaal jammer omdat hij maar net een paar minuten finishte nadat Eveline de Bruijn haar reportage afgelopen was. Hadden ze die tien minuten extra niet kunnen meepakken?” Verlinde, ditmaal ongekend kritisch sinds het presenteren van de talkshow die eind juni stopt door gebrek aan kijkers: „Het is blijkbaar een ’utopia’ dat er iets bij SBS live kan worden uitgezonden.”

Gisteravond scoorde de talkshow M van Margriet van der Linden op NPO1 met de live-uitzending van de finish van Van der Weijden 1.351.000 kijkers. Dat zij de Elfstedentocht-zwemmer bovendien dinsdagavond aan tafel te gast hebben - en zij niet - zit Verlinde ook dwars. Snerend: „Maar wij zenden om die tijd weer Utopia uit”