Jack and the Weatherman-zanger vraagt vriendin ten huwelijk tijdens concert

Dat zei Krikken maandag in het NPO Radio 5-programma Volgspot. "Ik heb mijn vriendin Marije ten huwelijk gevraagd", vertelde hij aan presentator Astrid de Jong. "In september hadden we het er een keer over gehad tijdens een hike. Daarna hadden we er lang niet over gesproken, maar het ging toch borrelen." De zanger vroeg alle bezoekers van Paradiso met hem mee op de knieën te gaan, wat de zaal massaal deed. Marije zei overigens ja.

Jack and the Weatherman bestaat uit Krikken en Sebastiaan Weerman. De twee zangers leerden elkaar vroeger kennen in Emmen en kwamen elkaar jaren later weer tegen in Haarlem. De folkpopgroep debuteerde in 2018 met de plaat The Lucky Ones en bracht recent het nieuwe album Incredible uit. Voor het nummer Till the Sun Comes Up kreeg de groep een Gouden Plaat.

De formatie gaat de komende tijd op tournee door Duitsland, Oostenrijk en België.