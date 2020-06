Glee-collega gaat los op Lea Michele na steunbetuiging George Floyd

Michele plaatste een tweet opgedragen aan de overleden George Floyd. „Hij verdiende dit niet. Dit is niet een eenmalige situatie en het moet stoppen”, waarna ze haar tweet afsluit met de hashtag #BlackLivesMatter.

Dat bericht schoot Ware, die zich als Afro-Amerikaanse al jaren inzet voor de organisatie Smart Brown Girl, in het verkeerde keelgat. „Weet je nog dat je mijn eerste televisieoptreden een hel maakte? Want ik zal dat nooit vergeten. Ik kan me herinneren dat je iedereen vertelde dat je in mijn pruik zou schijten, als je de kans kreeg. Dat was een van de dingen die me deed twijfelen aan een Hollywood-carrière”, schrijft Ware in hoofdletters op Twitter.

Michele speelde één van de grote rollen in de hitserie Glee. Ware begon haar televisiecarrière met een gastrol in de serie. Hiermee verscheen ze in elf afleveringen van seizoen zes. Michele heeft niet gereageerd op de tweet van Ware.